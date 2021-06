Anzio | cavallo travolto e ucciso in mezzo alla carreggiata | 51enne in codice rosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 giugno 2021), un terribile incidente è avvenuto questa notte presso la località Lido dei Pini. Un uomo di 51 anniguida della propria autovettura, – una Toyota Yaris- in via Ardeatina direzioneha impattato contro unche si trovava libero sulla stessa corsia di marcia. L’uomo è stato portato all’ospedale San Camillo in, è ricoverato in prognosi riservata ma fortunatamente non in pericolo di vita. L’animale invece non ce l’ha fatta ed è deceduto a seguito del violento impatto. Sono in corso gli accertamenti sui proprietari dell’animale mediante microchip da parte ...