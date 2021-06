Alessia Zecchini | la donna più profonda del mondo

Leggi su iodonna

(Di domenica 27 giugno 2021) Essere una cosa sola con l’infinito mare blu. È questa la felicità per, 29 anni il 30 giugno, lapiùdel, detentrice del record mondiale di apnea femminile a meno 113 metri. Più di una carriera da pluriprimatista, 31 record frantumati in 11 anni di attività, più degli ori mondiali, 16, a spingerla “sott’acqua” è l’amore.Foto: ©Dario Lopes «La gioia pura di esplorare gli abissi è il motivo principale per cui ho deciso di dedicarmi all’apnea. Cerco sempre il contatto con il mare, sentire l’acqua che mi scivola addosso ...