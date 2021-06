Uccisa dal bus mentre attraversa sulle strisce pedonali: addio Mara, aveva 43 anni. Passanti sotto choc (Di sabato 26 giugno 2021) Un grave incidente ha coinvolto una donna di 43 anni a Cassola (Vicenza), in viale Venezia, all’altezza del civico 30, lungo arteria urbana che collega la cittadina a Bassano del Grappa. La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per andare a fare la spesa ed è stata investita da un autobus in una zona molto popolata e piena di negozi di varie merceologie, sul passaggio pedonale di fronte alla Banca San Giorgio, sul lato sud in direzione Asolo. La donna è morta al pronto soccorso del San Bassiano: si chiamava Mara Girardi ed era residente a poche decine di metri dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Un grave incidente ha coinvolto una donna di 43a Cassola (Vicenza), in viale Venezia, all’altezza del civico 30, lungo arteria urbana che collega la cittadina a Bassano del Grappa. La donna stavando la stradaper andare a fare la spesa ed è stata investita da un autobus in una zona molto popolata e piena di negozi di varie merceologie, sul passaggio pedonale di fronte alla Banca San Giorgio, sul lato sud in direzione Asolo. La donna è morta al pronto soccorso del San Bassiano: si chiamavaGirardi ed era residente a poche decine di metri dal ...

