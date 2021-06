Sampdoria | contro-sorpasso di D’Aversa | chieste minori garanzie alla società

Leggi su sportface

(Di sabato 26 giugno 2021) Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, ci sarebbero novità in casa, dove è in corso il casting per il nuovo allenatore. Robertoavrebbe infatti scavalcato Marco Giampaolo.base di ciò ci sarebbero lesul piano tecnico. Le ridi Giampaolo erano infatti notevoli ed avrebbero costretto laa sforzi economici non indifferenti. A regnare in casa blucerchiata è ancora l’incertezza, con il posto in precedenza occupato da Claudio Ranieri che per il momento resta vacante. SportFace.