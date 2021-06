Nuoto, Settecolli 2021. Barelli: “Fiduciosi per Olimpiadi, ma con piedi per terra” (Di sabato 26 giugno 2021) “Ci spiace perche’ in tanti volevano ‘partecipare’ oggi e ammirare i tanti campioni presenti in acqua, sia italiani che stranieri. Dispiace non aver potuto aprire le tribune a piu’ persone“. Cosi’, ai microfoni di RaiSport, il presidente della Fin, Paolo Barelli. “Siamo molto Fiduciosi per i Giochi olimpici. Stiamo con i piedi per terra: vogliamo che i ragazzi azzurri dimostrino di essere in forma e di essere migliorati. Speriamo che questi ultimi mesi difficili non influiscano piu’ di tanto sulle prestazioni dei ragazzi. Ribadisco che deve esser sottolineato come i nostri atleti e i nostri team stiano andando avanti con ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) “Ci spiace perche’ in tanti volevano ‘partecipare’ oggi e ammirare i tanti campioni presenti in acqua, sia italiani che stranieri. Dispiace non aver potuto aprire le tribune a piu’ persone“. Cosi’, ai microfoni di RaiSport, il presidente della Fin, Paolo. “Siamo moltoper i Giochi olimpici. Stiamo con iper: vogliamo che i ragazzi azzurri dimostrino di essere in forma e di essere migliorati. Speriamo che questi ultimi mesi difficili non influiscano piu’ di tanto sulle prestazioni dei ragazzi. Ribadisco che deve esser sottolineato come i nostri atleti e i nostri team stiano andando avanti con ...

