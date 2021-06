Niente da fare, Sonego battuto: De Minaur vince l’ATP 250! (Di sabato 26 giugno 2021) Eastbourne ATP 250: è Alex De Minaur ad aggiudicarsi il titolo ai danni di Lorenzo Sonego. Il tennista australiano ha avuto la meglio su Sonego in 3 set con il punteggio di: 4-6, 6-4, 7-6. Ci sono volute più di 2 ore, per il 22enne tennista australiano Alex De Minaur, per diventare, grazie a questa vittoria, 5 volte campione ATP. Eastbourne ATP 250 il match La finale del Viking International inizia con break e contro break in apertura, a testimonianza del grande equilibrio che regnerà per tutta la gara. Il primo set è caratterizzato si da tanto equilibrio ma anche da un De Minaur non perfetto ... Leggi su rompipallone (Di sabato 26 giugno 2021) Eastbourne ATP 250: è Alex Dead aggiudicarsi il titolo ai danni di Lorenzo. Il tennista australiano ha avuto la meglio suin 3 set con il punteggio di: 4-6, 6-4, 7-6. Ci sono volute più di 2 ore, per il 22enne tennista australiano Alex De, per diventare, grazie a questa vittoria, 5 volte campione ATP. Eastbourne ATP 250 il match La finale del Viking International inizia con break e contro break in apertura, a testimonianza del grande equilibrio che regnerà per tutta la gara. Il primo set è caratterizzato si da tanto equilibrio ma anche da un Denon perfetto ...

Advertising

TeresaBellanova : Camara Fantamadi, 27 anni, originario del Mali, è morto giovedì nelle campagne pugliesi. Rientrando a casa dopo il… - ivanscalfarotto : Niente da fare: ne è valsa veramente la pena. - MimmoFiorani : Niente. Neanche un gesto simbolico riusciamo a fare. Siamo italiani, c'è poco da fare #ITAAUT - just_a_hobbit : @Bigeyestb niente è solo il fatto di essere me e non sapere cosa fare e non avere capacità per nulla - lissiland : @IngCorsini Niente. Non fare niente. Passerà domani e fine. -