Napoli, la priorità è il terzino sinistro ma manca l'ok di De Laurentiis sulle trattative imbastite da Giuntoli (Di sabato 26 giugno 2021) La priorità del Napoli, nel corso della prossima stagione, resta sempre quella di acquistare (almeno) un terzino sinistro. Cristiano Giuntoli si muove sul mercato ma per ora non c'è il via libera del presidente Aurelio De Laurentiis per le trattative imbastite. I nomi restano: Nuno Tavares, di proprietà del Benfica che chiede 15 milioni di euro senza possibilità di inserire contropartite nella trattativa (il Napoli aveva provato ad inserire Mario Rui), Emerson Palmieri, di proprietà del Chelsea, dove però l'ostacolo resta quello ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 26 giugno 2021) Ladel, nel corso della prossima stagione, resta sempre quella di acquistare (almeno) un. Cristianosi muove sul mercato ma per ora non c'è il via libera del presidente Aurelio Deper le. I nomi restano: Nuno Tavares, di proprietà del Benfica che chiede 15 milioni di euro senza possibilità di inserire contropartite nella trattativa (ilaveva provato ad inserire Mario Rui), Emerson Palmieri, di proprietà del Chelsea, dove però l'ostacolo resta quello ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli priorità Rinnovo Insigne, vuole ingaggio più alto. La posizione della società La volontà del giocatore resta chiara: priorità al Napoli, tanto che alla fine degli Europei è stato fissato un appuntamento per parlare di rinnovo. Insigne: il rinnovo e le cifre Ecco quanto scrive ...

Rinnovo Insigne: incontro fissato con il Napoli, filtra la volontà di giocatore e società Calciomercato: la volontà di Insigne Il calciatore ha fatto filtrare da tempo la sua volontà: voglio restare al Napoli. La priorità è sempre stata questa, ecco perché fino ad ora le avance del ...

