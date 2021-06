Morto di caldo in un campo: non bastano le ordinanze, bisogna abolire la schiavitù (Di domenica 27 giugno 2021) Camara Fantamadi è Morto di caldo in un campo. A soli 27 anni non c’è l’ha fatta a sopportare la prova disumana a cui era stato sottoposto. Erano pochi giorni che era arrivato in Puglia per lavorare. Per sei euro all’ora. Sotto un sole cocente e 40 gradi di temperatura. bisogna dirlo senza aver paura di usare le parole giuste. Camara era uno schiavo. Nel 2021 in Italia esiste la schiavitù. In molti diranno: “Ma come la schiavitù è stata abolita per legge”. Si, ok, ciao. La schiavitù esiste e si rinnova ogni anno nelle nostre terre. Onestamente mi ha fatto ridere ... Leggi su optimagazine (Di domenica 27 giugno 2021) Camara Fantamadi èdiin un. A soli 27 anni non c’è l’ha fatta a sopportare la prova disumana a cui era stato sottoposto. Erano pochi giorni che era arrivato in Puglia per lavorare. Per sei euro all’ora. Sotto un sole cocente e 40 gradi di temperatura.dirlo senza aver paura di usare le parole giuste. Camara era uno schiavo. Nel 2021 in Italia esiste la. In molti diranno: “Ma come laè stata abolita per legge”. Si, ok, ciao. Laesiste e si rinnova ogni anno nelle nostre terre. Onestamente mi ha fatto ridere ...

Advertising

fanpage : Aveva 27 anni, da giorni era costretto a lavorare nei campi con 40 gradi di temperatura. È morto così, di caldo e d… - graziano_delrio : Si muore nei campi, si muore per il caldo. Ieri un ragazzo del Mali, fuggito da una guerra e sfinito dalla fatica.… - Ed52926520 : RT @fanpage: Aveva 27 anni, da giorni era costretto a lavorare nei campi con 40 gradi di temperatura. È morto così, di caldo e di fatica, e… - startelefono : RT @AndreaMarano11: ?? MORTO DI CALDO E DI FATICA MORTO DI LAVORO. Camarda Fantamadi aveva 27 anni ed era arrivato in Italia dal Mali Per so… - pierluigi : RT @fanpage: Aveva 27 anni, da giorni era costretto a lavorare nei campi con 40 gradi di temperatura. È morto così, di caldo e di fatica, e… -