Lazio, dalla Spagna: "ad un passo il grande ritorno di Felipe Anderson" (Di sabato 26 giugno 2021) La Lazio è vicinissima al grandissimo ritorno di Felipe Anderson. Sono in arrivo diverse novità nel club biancoceleste, soprattutto dal punto di vista tattico. L'addio con l'allenatore Simone Inzaghi preannuncia una rivoluzione, Maurizio Sarri ha bisogno di calciatori con determinate caratteristiche, ovvero di corsa, bravi a saltare l'uomo e con un buon tiro. La Lazio è reduce da una stagione troppo altalenante, la squadra è però forte e può togliersi tante soddisfazioni. Lotito è intenzionato a rinforzare la squadra e tentare l'assalto Champions. Vicino Felipe ...

