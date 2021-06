Il partito di Conte è una buona idea? Il pericoloso precedente di Monti che mette in guardia l’ex premier (Di sabato 26 giugno 2021) «Se Conte vuol fare politica, fondi un partito e vediamo quanti voti prende». nel suo editoriale su Il Fatto Quotidiano di oggi, 26 giugno, Marco Travaglio cita e parafrasa la famosa frase di Piero Fassino su Beppe Grillo per indicare la strada a Giuseppe Conte in caso di rottura con il MoVimento 5 Stelle. E in effetti mentre l’ex premier e il Garante litigano – e l’ex avvocato del Popolo medita di lasciare la guida del M5s 2.0 prima ancora di prenderla -, i sondaggi gli attribuiscono un gradimento-monstre con punte che sfiorano il 50%. Ma c’è un precedente storico che ... Leggi su open.online (Di sabato 26 giugno 2021) «Sevuol fare politica, fondi une vediamo quanti voti prende». nel suo editoriale su Il Fatto Quotidiano di oggi, 26 giugno, Marco Travaglio cita e parafrasa la famosa frase di Piero Fassino su Beppe Grillo per indicare la strada a Giuseppein caso di rottura con il MoVimento 5 Stelle. E in effetti mentree il Garante litigano – eavvocato del Popolo medita di lasciare la guida del M5s 2.0 prima ancora di prenderla -, i sondaggi gli attribuiscono un gradimento-monstre con punte che sfiorano il 50%. Ma c’è unstorico che ...

