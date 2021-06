Gp Olanda, Alcoba conquista la pole position. La classifica (Di sabato 26 giugno 2021) Jeremy Alcoba ha ottenuto la pole position del GP d'Olanda di Moto3. Lo spagnolo dell'Indonesian Racing Gresini Honda ha registrato il record della pista con il tempo di 1'41"194. Prima fila per gli italiani Romano Fenati (Max Racing) e Dennis Foggia (Leopard Racing). Lo spagnolo Pedro Acosta non ha partecipato alle qualifiche di Moto3 a causa di un incidente che lo ha coinvolto nelle terze libere. (Dire) Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 giugno 2021) Jeremyha ottenuto ladel GP d'di Moto3. Lo spagnolo dell'Indonesian Racing Gresini Honda ha registrato il record della pista con il tempo di 1'41"194. Prima fila per gli italiani Romano Fenati (Max Racing) e Dennis Foggia (Leopard Racing). Lo spagnolo Pedro Acosta non ha partecipato alle qualifiche di Moto3 a causa di un incidente che lo ha coinvolto nelle terze libere. (Dire)

