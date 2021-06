Galles | Page | «Sconfitta troppo netta | complimenti ai miei ragazzi»

Advertising

sportface2016 : #EURO2020, le parole di #Page dopo #GallesDanimarca - sportli26181512 : Galles, Page: 'Il secondo gol ha cambiato la partita, siamo delusi': Rob Page, ct del Galles, commenta in...… - Sportflash24 : #Euro2020: tabellino ottavi di finale #GallesDanimarca 0-4 ?? - infoitsport : Galles-Danimarca 0-0: gli undici di Page impostano il gioco - ReTwitStorm_ita : #Diretta #Euro2020, #Galles-#Danimarca 0-0 | #Fischio d’#Inizio per gli #Ottavi – LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Galles Page

Spread the love Rob, ct del, commenta in...'I ragazzi sono stati fantastici in questo torneo. Hanno molto credito per quello che hanno fatto fino a stasera' . Così Rob, commissario tecnico del, commenta la pesante sconfitta per 0 - 4 subita contro la Danimarca negli ottavi di Euro 2020. Il tecnico gallese ha sottolineato come, oltre alla cocente ...A poche ore dall’ultima ‘fatica’ del girone (diretta Rai 1 e Sky Sport) , la sfida che deciderà se l’Italia vincerà il proprio raggruppamento e di conseguenza in quale p ...Un vero e proprio dominio. Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam (Paesi Bassi) la Danimarca impone un passivo durissimo al Galles nel primo degli ottavi di finale degli Europei 2021 di calcio. La comp ...