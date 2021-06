Fidene-Serpentara, “cliente” affezionato torna per comprare la cocaina: arrestato insieme al pusher, ecco cosa scopre la Polizia (Di sabato 26 giugno 2021) Roma. Sequestrate dalla Polizia di Stato 2 pistole semiautomatiche detenute illegalmente. arrestato un romano di 50 anni e denunciato un 34enne per spaccio di stupefacenti. Martedì scorso in zona Fidene, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Investigativa del Commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, durante una attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, transitando inviale Titina de Filippo, hanno notato un’autovettura Jeep di colore nero con un soggetto a bordo, a loro noto. L’uomo, infatti, qualche mese prima era stato sorpreso ad acquistare sostanza stupefacente e, per questo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 giugno 2021) Roma. Sequestrate dalladi Stato 2 pistole semiautomatiche detenute illegalmente.un romano di 50 anni e denunciato un 34enne per spaccio di stupefacenti. Martedì scorso in zona, gli agenti delladi Stato della Squadra Investigativa del Commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, durante una attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, transitando inviale Titina de Filippo, hanno notato un’autovettura Jeep di colore nero con un soggetto a bordo, a loro noto. L’uomo, infatti, qualche mese prima era stato sorpreso ad acquistare sostanza stupefacente e, per questo, ...

