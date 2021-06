F1, Yuki Tsunoda subisce una sanzione per aver ostacolato Valtteri Bottas (Di sabato 26 giugno 2021) Termina male il sabato di Spielberg per Yuki Tsunoda. L’esordiente di AlphaTauri ha ricevuto una sanzione di tre posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio di Stiria per aver ostacolato il finnico Valtteri Bottas durante le qualifiche di questo pomeriggio. Il compagno di box del francese Pierre Gasly dovrà scattare dall’undicesima piazza nella gara di domani. Tsunoda concede allo spagnolo Fernando Alonso (Alpine), al canadese Lance Stroll (Aston Martin) ed al britannico George Russell (Williams) di guadagnare una posizione sullo schieramento. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Termina male il sabato di Spielberg per. L’esordiente di AlphaTauri ha ricevuto unadi tre posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio di Stiria peril finnicodurante le qualifiche di questo pomeriggio. Il compagno di box del francese Pierre Gasly dovrà scattare dall’undicesima piazza nella gara di domani.concede allo spagnolo Fernando Alonso (Alpine), al canadese Lance Stroll (Aston Martin) ed al britannico George Russell (Williams) di guadagnare una posizione sullo schieramento. Il ...

