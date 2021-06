F.1: Leclerc 'Oggi non ne avevamo di più, spero in passo gara' (Di sabato 26 giugno 2021) Sainz "Mi aspettavo questa difficoltà, ci sono macchine più veloci" SPIELBERG (AUSTRIA) - "Si può fare sempre meglio ma, guardando il distacco da Gasly, si capisce che Oggi non avevamo abbastanza per ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 26 giugno 2021) Sainz "Mi aspettavo questa difficoltà, ci sono macchine più veloci" SPIELBERG (AUSTRIA) - "Si può fare sempre meglio ma, guardando il distacco da Gasly, si capisce chenonabbastanza per ...

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc Oggi F.1: Leclerc 'Oggi non ne avevamo di più, spero in passo gara' ... guardando il distacco da Gasly, si capisce che oggi non avevamo abbastanza per fare di più. Sono contento del mio giro, non ho fatto errori". Questa l'analisi di Charles Leclerc dopo il 7° posto in ...

GP Stiria, qualifiche: super Verstappen è in pole, Leclerc 7° ... e di questo beneficeranno anche uno straordinario Norris, oggi 4° a 279 millesimi, e Perez, 5° con un ritardo di 0'327. Molto bene Gasly, 6° a 0'395, con Pierre che precederà Charles Leclerc, 7° ...

F.1: Leclerc 'Oggi non ne avevamo di più, spero in passo gara' Tiscali.it Leclerc: "Fatto il massimo ma siamo lenti a DRS aperto" Charles Leclerc chiude al settimo posto le qualifiche del Gran Premio di Stiria. Sul tracciato del Red Bull Ring, il monegasco è stato il migliore tra i motorizzati Ferrari - unico a raggiungere la Q3 ...

Verstappen in pole al gp di Stiria, Leclerc 7° SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen ha conquistato la pole position al gran premio di Stiria. Sul circuito di Spielberg il pilota della Red Bull ha fermato il tempo sull’1’03?841 preceden ...

