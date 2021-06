Elisabetta: Battiti Live è un successo, ma l’incidente del trolley mette a rischio il look (Di sabato 26 giugno 2021) Elisabetta Gregoraci trionfa con Battiti Live e l’incidente con il trolley mette a rischio il look. La showgirl pugliese in questi giorni è impegnata nella conduzione dello show di Radio Norba. Un appuntamento importante a base di musica e grandi nomi dello showbiz. La prima puntata è andata in onda dal Castello di Otranto dove Elisabetta ha stregato tutti con un outfit strepitoso. La Gregoraci ha infatti sfoggiato un abito fucsia con balze e gonna asimmetrica dotata di un mini strascico. Un modello molto particolare con colletto e ... Leggi su dilei (Di sabato 26 giugno 2021)Gregoraci trionfa concon ilil. La showgirl pugliese in questi giorni è impegnata nella conduzione dello show di Radio Norba. Un appuntamento importante a base di musica e grandi nomi dello showbiz. La prima puntata è andata in onda dal Castello di Otranto doveha stregato tutti con un outfit strepitoso. La Gregoraci ha infatti sfoggiato un abito fucsia con balze e gonna asimmetrica dotata di un mini strascico. Un modello molto particolare con colletto e ...

Advertising

Luca190499 : RT @Waffel44: Video inedito di Elisabetta Gregoraci che invita Sangiovanni a Battiti Live #battitilive2021 - sara28873321 : @roberto05713682 Ma voi non siete normali... shade è un professionista, sono anni che va a battiti e conosce Elisab… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci pronta per Battiti Live e nel corpo di ballo c’è anche Tommaso Stanzani - Methamorphose30 : RT @goddessrafferty: la conduzione di battiti live è praticamente tre ore di alan che viene bullizzato da elisabetta #battitilive2021 - BakshDark : #gregorelli Elisabetta Gregoraci inarrestabile: la sua prima canzone per Battiti Live – DiLei -