Covid Germania, contagi quasi dimezzati in una settimana (Di sabato 26 giugno 2021) Nelle ultime 24 ore vi sono stati 592 nuovi contagi di coronavirus in Germania, quasi la metà di una settimana fa, quando ne furono rilevati 1.108. I decessi sono 68, in calo rispetto ai 99 di una settimana fa. Lo rende noto il bollettino dell’Istituto Robert Koch. Un’altra indicazione del trend in calo arriva dall’incidenza dei contagi nell’arco di sette giorni, che ora si attesta su 5,9 infezioni ogni 100mila abitanti. Una settimana fa l’incidenza era di 6,2 e quella ancora precedente era 9,3. Dall’inizio della pandemia, in Germania vi sono stati ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 giugno 2021) Nelle ultime 24 ore vi sono stati 592 nuovidi coronavirus inla metà di unafa, quando ne furono rilevati 1.108. I decessi sono 68, in calo rispetto ai 99 di unafa. Lo rende noto il bollettino dell’Istituto Robert Koch. Un’altra indicazione del trend in calo arriva dall’incidenza deinell’arco di sette giorni, che ora si attesta su 5,9 infezioni ogni 100mila abitanti. Unafa l’incidenza era di 6,2 e quella ancora precedente era 9,3. Dall’inizio della pandemia, invi sono stati ...

Advertising

liberenotizie : Covid Germania, contagi quasi dimezzati in una settimana. Adnkronos - ultimora - italiaserait : Covid Germania, contagi quasi dimezzati in una settimana - fisco24_info : Covid Germania, contagi quasi dimezzati in una settimana: Rivelati 592 casi e 68 morti in 24 ore. Vaccinate più per… - OA_Sport : Basket: tiene banco il caso Senegal con i quattro positivi al Covid-19. Squadra bloccata in Germania, a rischio il… - tigrelt : RT @RobyGiotto: OMS - Decessi anche per Covid - 25 Giugno 2021 Germania 70 Italia 56 Polonia 36 Francia 33 UK 18 Spagna 13 Ungheria 8 Olan… -