Covid, 838 contagi e 40 morti. Ma ci sono ancora più di 2,7 milioni di over 60 non vaccinati (Di sabato 26 giugno 2021) sono stati 838 i nuovi contagi di Covid registrati oggi in Italia, ieri erano stati 753, ma l'oscillazione dei numeri non cambia il tasso di positività che resta allo 0,4%. sono in calo, invece, i morti, che nelle ultime 24 ore sono passati da 56 a 40. Dunque, l'andamento della pandemia si conferma confortante, sebbene la variante Delta continui a rappresentare un'incognita che allarma. E proprio mentre si rincorrono gli appelli per incrementare i vaccini, emerge che ci sono ancora 2,7 milioni di over 60 completamente non ...

