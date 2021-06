Calciomercato Milan | prosegue il pressing su Kamara

(Di sabato 26 giugno 2021). I rossoneri proseguono la loro caccia a un centrocampista, e stando alle voci delle ultime ore uno dei principali obiettivi di mercato dei dirigenti rossoneri sarebbe un po’ più vicino. Ilè da settimane alla ricerca di un forte centrocampista centrale da poter mettere a disposizione di Pioli. I dirigenti rossoneri stanno sondando da molto il tempo il mercato valutando con attenzione tutte le opportunità, e secondo quanto riporta.com sarebbero stati fatti nelle ultime ore considerevoli passi avanti nella trattativa per Boubacar, giocatore del Marsiglia su ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, il punto sui movimenti del #Milan: da Odriozola a Junior Firpo, passando per Brahim Diaz - DiMarzio : #Calciomercato, l'#Inter punta #Calhanoglu in scadenza con il #Milan - DiMarzio : #Laxalt firmerà un contratto quadriennale con la Dinamo Mosca: al #Milan 3,5 milioni di euro - sportli26181512 : CorSport - Milan, Kamara nel mirino: l'offerta rossonera è di 12 milioni: Dopo Maignan potrebbe arrivare un secondo… - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: CorSport - Milan, Kamara nel mirino: l'offerta rossonera è di 12 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

... ma perché nessuno avrebbe pronosticato ad inizio anno che i ragazzi allenati da Antonio Buscé potessero centrare la semifinale playoff arrivando davanti a corazzate come, Roma, Fiorentina e ...LE CONCORRENTI - Su di lui ci sono anche Atletico Madrid, Betis,Lazio,e Samp. Il presidente del Talleres al sito spagnolo El Desmarque ha svelato: ' C'è una trattativa avanzata con un club ...La Uefa ha deciso di eliminare la regola dei goal in trasferta. Una norma che nella sua storia ha dato gioia e dolori ai tifosi europei e italiani. Il ...Dopo Maignan potrebbe arrivare un secondo colpo dalla Francia. Come riporta il Corriere dello Sport, il Milan sta seguendo con grande attenzione la situazione di Boubacar ...