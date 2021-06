26 giugno 1945, 76 anni dalla firma dello Statuto delle Nazioni Unite (Di sabato 26 giugno 2021) Sono passati 76 anni dalla dalla firma dello Statuto delle Nazioni Unite, che diede vita all’ONU. Il trattato, venne firmato da 50 Stati membri, durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull’Organizzazione Internazionale. Ciò che venne deciso, entrò in vigore il 24 Ottobre del ’45, data in cui nacque ufficialmente l’ONU. Statuto delle Nazioni Unite, i suoi obbiettivi Lo Statuto è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Sono passati 76, che diede vita all’ONU. Il trattato, venneto da 50 Stati membri, durante la Conferenzasull’Organizzazione Internazionale. Ciò che venne deciso, entrò in vigore il 24 Ottobre del ’45, data in cui nacque ufficialmente l’ONU., i suoi obbiettivi Loè ...

Advertising

occhio_notizie : 26 giugno 1945: le Nazioni Unite fondano l'ONU #26giugno #accaddeoggi - angela_massi : RT @ComandanteLupo: 25 giugno 1945 sono traslate al cimitero ebraico le spoglie di Franco Cesana. Partigiano 13enne morto in uno scontro c… - ComandanteLupo : 25 giugno 1945 sono traslate al cimitero ebraico le spoglie di Franco Cesana. Partigiano 13enne morto in uno scont… - mcalcan : RT @pilloledirock: Auguri a Carly Simon, nata a New York City il 25 giugno 1945 #carlysimon #pilloledirock - Lorisofficial86 : 25 giugno 1945 Nasce la cantautrice americana Carly Simon #25giugno1945 @CarlySimonHQ #youresovain… -