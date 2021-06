Ufficiale | La Salernitana nelle mani di un trust Il Generale Ugo Marchetti nominato amministratore unico

(Di venerdì 25 giugno 2021) Laha finalmente trovato la strada per poter intraprendere l’avventura in Serie A affidandosi ad un. Difatti, se non avesse scelto di farlo, non avrebbe potuto prendere parte al massimo campionato italiano di calcio. Questo, a seguito della legge che vieta ad un presidente di essere a capo di due società calcistiche presenti nella stessa Lega. I tifosi granata possono quindi tirare un sospiro di sollievo, l’anno prossimo potranno sostenere la loro squadra durante le partite di Serie A dopo 23 anni dall’ultima volta. Questa la nota pubblicata sul sito della società campana: “In adempimento alle prescrizioni della Federazione Italiana ...

... il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli , in una notasi è espresso così sulla questione: 'Ladeve giocare la Serie A conquistata sul campo. È un diritto intangibile quali che ...... alla FIGC non è stata consegnata alcuna documentazione. A mio parere, l'unica soluzione ...nominare un 'guardiano' che gestisca la situazione e possa favorire la cessione della". ...Comunicato ufficiale del club granata che, come da regolamento, non poteva restare di proprietà di Claudio Lotito, che è patron anche della Lazio.La Salernitana ha deciso di affidarsi a un trust per risolvere il nodo della multiproprietà e poter procedere all'iscrizione alla prossima Serie A ...