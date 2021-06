Tmw | Kaio Jorge il Napoli resta in vantaggio sul Milan

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Kaio Jorge, il Milan ragiona, il Napoli resta avanti, ecco il costo dell'operazione - susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Kaio Jorge, il Milan ragiona, il Napoli resta avanti, ecco il costo dell'operazione - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Kaio Jorge, il Milan ragiona, il Napoli resta avanti, ecco il costo dell'operazione - apetrazzuolo : TMW - Kaio Jorge, il Milan ragiona, il Napoli resta avanti, ecco il costo dell'operazione - napolimagazine : TMW - Kaio Jorge, il Milan ragiona, il Napoli resta avanti, ecco il costo dell'operazione -

Ultime Notizie dalla rete : Tmw Kaio

Secondo Tutto Mercato Web il Milan in questi giorni avrebbe avuto un incontro con l'enturage di Jorge ma il Napoli sarebbe in pole.Jorge classe 2002 del Santos sarebbe in scadenza di contratto a dicembre e il giocatore è intenzionato a scegliere una squadra italiana. Il club brasiliano per cederlo subito chiederebbe 10 ...Ultime notizie calcio mercato Napoli - Il Napoli è da diverso tempo al lavoro per il talento del SantosJorge, che però piace e tanto anche al Milan. Stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb, i rossoneri hanno avuto un incontro con l'entourage del ragazzo durante il quale sono state esposte le ...Napoli in vantaggio sul Milan per Kaio Jorge: Maldini ha incontrato gli agenti del giocatore ma la SSCN è ancora in pole position.Spunta una nuova pretendente in casa Parma per il laterale mancino Giuseppe Pezzella. Come riporta TMW, la Lazio ha messo nel mirino il terzino sinistro.