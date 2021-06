Rapporto 007 Usa: nessuna spiegazione su Ufo, non esclusa attività aliena (Di venerdì 25 giugno 2021) Gli Stati Uniti non hanno una spiegazione sugli Ufo, o meglio sui fenomeni aerei non identificati. L’atteso Rapporto del Pentagono e dell’intelligence - riportato dai media americani - non offre conclusioni definitive e, allo stesso tempo, non esclude ‘attività aliena’ lasciando di fatto la porta aperta a nuove teorie sugli extraterrestri. I 143 episodi registrati dal 2004, su un totale di 144, restano senza spiegazione. Di questi 21 potrebbero essere riconducibili a sperimentazioni di Russia, Cina o altri paesi con la tecnologia ipersonica. Non ci sono prove che gli episodi registrati riguardino ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 giugno 2021) Gli Stati Uniti non hanno unasugli Ufo, o meglio sui fenomeni aerei non identificati. L’attesodel Pentagono e dell’intelligence - riportato dai media americani - non offre conclusioni definitive e, allo stesso tempo, non esclude ‘’ lasciando di fatto la porta aperta a nuove teorie sugli extraterrestri. I 143 episodi registrati dal 2004, su un totale di 144, restano senza. Di questi 21 potrebbero essere riconducibili a sperimentazioni di Russia, Cina o altri paesi con la tecnologia ipersonica. Non ci sono prove che gli episodi registrati riguardino ...

