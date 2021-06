Ponte Genova: chiesto giudizio per 59 ++ (Di venerdì 25 giugno 2021) La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per 59 persone per il crollo del Ponte Morandi. I pm contestano ad alcuni anche la colpa cosciente. Le accuse, a vario titolo, sono omicidio ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 giugno 2021) La procura dihail rinvio aper 59 persone per il crollo delMorandi. I pm contestano ad alcuni anche la colpa cosciente. Le accuse, a vario titolo, sono omicidio ...

Advertising

fattoquotidiano : A quasi tre anni dal crollo del Ponte Morandi, la Procura di Genova chiede di processare 59 persone e due società [… - Agenzia_Ansa : FLASH I Il crollo del Ponte di Genova: chiesto il rinvio a giudizio per 59 indagati. Per alcuni contestata anche la colpa cosciente #ANSA - TgLa7 : La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per 59 persone per il crollo del ponte Morandi. I pm contestan… - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Crollo del ponte Morandi a Genova, procura chiede 59 rinvii a giudizio #pontemorandi - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Crollo del ponte Morandi a Genova, procura chiede 59 rinvii a giudizio #pontemorandi -