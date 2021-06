Piazza Navona, intervento della Polizia Locale per gruppo di ragazzi nella fontana dei Quattro Fiumi (Di venerdì 25 giugno 2021) Un gruppo di giovani è stato fermato questa notte, intorno le due, dalla Polizia Locale di Roma Capitale per essere entrato nella fontana monumentale dei Quattro Fiumi a Piazza Navona. Gli agenti del I gruppo Centro “ex Trevi”, grazie anche all’ausilio di alcune immagini realizzate da un passante, hanno intercettato i ragazzi, di varie nazionalità e di età compresa tra i 20 e i 30 anni: una volta identificati, sono stati sanzionati ai sensi del regolamento di Polizia urbana. Nei loro ... Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 25 giugno 2021) Undi giovani è stato fermato questa notte, intorno le due, dalladi Roma Capitale per essere entratomonumentale dei. Gli agenti del ICentro “ex Trevi”, grazie anche all’ausilio di alcune immagini realizzate da un passante, hanno intercettato i, di varie nazionalità e di età compresa tra i 20 e i 30 anni: una volta identificati, sono stati sanzionati ai sensi del regolamento diurbana. Nei loro ...

Advertising

sharonstone : Piazza Navona now @enzocursio - cassiamancini : @borrillo62 @CtzMaurizio @AngelaAngelmi @FirenzeGiorgi @MichelePadova16 @virginiaraggi Ricordiamo piazza Navona e C… - elenaricci1491 : Piazza Navona, intervento della Polizia Locale per gruppo di ragazzi nella fontana dei Quattro Fiumi - forzearmatenews : Piazza Navona, intervento della Polizia Locale per gruppo di ragazzi nella fontana dei Quattro Fiumi - rep_roma : Roma, bagno di notte (vestiti) nella fontana di Piazza Navona, denunciati 5 ragazzi [di Valentina Lupia] [aggiornam… -