Omicidio George Floyd, l’ex agente Derek Chauvin condannato a 22 anni e mezzo di carcere: “Abuso e particolare crudeltà” (Di sabato 26 giugno 2021) Derek Chauvin, il 45enne ex agente di polizia che il 25 maggio 2020 uccise George Floyd a Minneapolis inginocchiandosi sul suo collo per 9 minuti consecutivi, è stato condannato a 22 anni e mezzo di carcere. I rappresentanti dell’accusa avevano chiesto 30 anni, il massimo della pena. Pronunciando la sentenza, il giudice della Contea di Hennepin Peter Cahill ha spiegato che alla decisione è allegato un memorandum di 22 pagine con le motivazioni. La pena irrogata è di 10 anni superiore a quella suggerita ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 giugno 2021), il 45enne exdi polizia che il 25 maggio 2020 uccisea Minneapolis inginocchiandosi sul suo collo per 9 minuti consecutivi, è statoa 22di. I rappresentanti dell’accusa avevano chiesto 30, il massimo della pena. Pronunciando la sentenza, il giudice della Contea di Hennepin Peter Cahill ha spiegato che alla decisione è allegato un memorandum di 22 pagine con le motivazioni. La pena irrogata è di 10superiore a quella suggerita ...

Advertising

SkyTG24 : Omicidio George Floyd, l'ex poliziotto Chauvin condannato a 22 anni e mezzo - valahllah : Giusto quattro dei 18000+ commenti (dello stesso tenore) nella pagina Facebook di FoxNews, sotto l'articolo che dic… - alinatede : RT @marcocongiu: +++ l’ex poliziotto Derek Chauvin condannato a 22,5 anni di prigione per l’omicidio di George Floyd. L’accusa chiedeva 30… - fainformazione : 22 anni e sei mesi la condanna inflitta a Derek Chauvin per l'omicidio di George Floyd La sentenza di condanna di… - fainfoesteri : 22 anni e sei mesi la condanna inflitta a Derek Chauvin per l'omicidio di George Floyd La sentenza di condanna di… -