Nintendo Switch avrà un nuovo controller fatto apposta per i train simulator (Di venerdì 25 giugno 2021) Il controller per Nintendo Switch Densha De Go!, il famoso train simulator, uscirà l'8 agosto in Giappone. Soprannominato Densha De Go! Dedicated One Handle controller For Nintendo Switch, questa nuova periferica mira a ricreare realisticamente la sensazione di azionare un treno. Le leve che controllano un treno sono dentellate e si bloccano in posizione, e questo controller è dotato di una serie di ingranaggi interni. Ciò rende il funzionamento intuitivo e significa che i giocatori esperti non devono continuare a guardare il ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 giugno 2021) IlperDensha De Go!, il famoso, uscirà l'8 agosto in Giappone. Soprannominato Densha De Go! Dedicated One HandleFor, questa nuova periferica mira a ricreare realisticamente la sensazione di azionare un treno. Le leve che controllano un treno sono dentellate e si bloccano in posizione, e questoè dotato di una serie di ingranaggi interni. Ciò rende il funzionamento intuitivo e significa che i giocatori esperti non devono continuare a guardare il ...

Advertising

videogamedeals : Pre-Order: Shin Megami Tensei V CE (S) via Walmart. - Eurogamer_it : Il controller per Nintendo Switch Densha De Go!, il famoso train simulator, uscirà l'8 agosto in Giappone. - Nintendo4Switch : RT @NintendoHall: Mario Golf: Super Rush, uno sguardo in video alla modalità Avventura golf su Nintendo Switch - misteruplay2016 : Monster Hunter Stories 2: la demo è disponibile ora su Nintendo Switch! - ESSEDoc94 : Considerando che, a parte Pokémon, abbiamo praticamente avuto 'il xxx più venduto di sempre' per quasi ogni titolo… -