Migranti | Michel | “Ue concentrata su gestione esterna” Draghi | “Obiettivo non era ottenere un accordo sui ricollocamenti | era prematuro”

(Di venerdì 25 giugno 2021) Al fianco della questione dei diritti Lgbtqi in Ungheria, della pandemia, dei rapporti con la Russia e con la Turchia, il Consiglio Ue che si è concluso aveva al centro un altro tema caro all’Italia, quello delladei flussi migratori. E al termine della due giorni brussellese ciò che si registra è un immobilismo che non può piacere a Roma e agli altri Paesi dell’area mediterranea. Come ha dichiarato senza giri di parole il presidente del Consiglio europeo, Charles, nella conferenza stampa post-summit, confermando le impressioni delle ultime settimane, “abbiamo deciso di concentrarci sulla...

... Charles, conferma che l'Unione si concentrerà sulla 'gestione esterna' del fenomeno, finanziando i Paesi del vicinato che ospitano più, come Turchia, Libano e Giordania. Vedi Anche ...Il presidente Charlesha voluto che si parlasse del rispetto dei diritti civili in Ungheria ..., azioni concrete e mirate I leader dell'Unione europea, riuniti nel vertice a Bruxelles, ...La redistribuzione dei migranti irregolari resta una materia "molto controversa ... All’inizio della discussione che poi non c’è stata, il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel chiede a ...Come ha dichiarato senza giri di parole il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella conferenza stampa post-summit, confermando le impressioni delle ultime settimane, “abbiamo deciso di ...