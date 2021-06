Lo scontro Grillo-Conte fa andare in tilt il Pd: chat bollenti tra i dem, che già accusano Letta (Di venerdì 25 giugno 2021) Il Pd osserva, al momento, in silenzio quanto sta accadendo nei 5 Stelle in questa giornata ad alta tensione. Lo scontro Grillo-Conte, l’ormai imminente addio dell’ex premier e la deflagrazione del M5S destabilizzano il partito di Letta. Ma si tratta di un silenzio apparente, perché le chat interne dei dem ribollono. Lo scontro al vertice che sta squassando il Movimento preoccupa non poco dalle parti del Nazzareno. Una preoccupazione ad ampio raggio: ne va di mezzo la tenuta del governo, la tenuta dei pentastellati sui prossimi passaggi parlamentari, a cominciare dal ddl Zan su cui il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 giugno 2021) Il Pd osserva, al momento, in silenzio quanto sta accadendo nei 5 Stelle in questa giornata ad alta tensione. Lo, l’ormai imminente addio dell’ex premier e la deflagrazione del M5S destabilizzano il partito di. Ma si tratta di un silenzio apparente, perché leinterne dei dem ribollono. Loal vertice che sta squassando il Movimento preoccupa non poco dalle parti del Nazzareno. Una preoccupazione ad ampio raggio: ne va di mezzo la tenuta del governo, la tenuta dei pentastellati sui prossimi passaggi parlamentari, a cominciare dal ddl Zan su cui il ...

Advertising

repubblica : Scontro M5S, Casaleggio si schiera con Grillo: 'Conte vuole un'organizzazione sul modello dei partiti del Novecento' - repubblica : Scontro nel M5S, dopo lo schiaffo di Grillo ora Conte prepara l'addio. 'La situazione è irrecuperabile' - VittorioSgarbi : Grillo non concede il simbolo e Conte minaccia di fondare un partito suo: i Casalinos. - Zar_Marco : RT @SecolodItalia1: Lo scontro Grillo-Conte fa andare in tilt il Pd: chat bollenti tra i dem, che già accusano Letta - SecolodItalia1 : Lo scontro Grillo-Conte fa andare in tilt il Pd: chat bollenti tra i dem, che già accusano Letta… -