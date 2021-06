LIVE Sonego-Purcell 6-1 3-6 6-1, ATP Eastbourne in DIRETTA: l’azzurro fa emozionare e domina l’australiano! 4^ finale in carriera conquistata (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata. 17.11 Diamo un’occhiata alle statistiche: 3 ace per l’australiano contro i 5 servizi diretti di Sonego che ha compiuto 2 doppi falli contro il suo sfidante semifinalista. Percentuali altalenanti del piemontese: 81% di punti con la prima e 48% con la seconda contro il 68% della prima dell’australiano e il 39% della seconda. 4 servizi persi e nessuna palla break salvata dall’aussie contro l’unica palla break concessa e persa da Sonego. A fine match sono 80 i punti dell’italiano contro i 57 del classe ’98. 17.08 Lorenzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.12 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata. 17.11 Diamo un’occhiata alle statistiche: 3 ace per l’australiano contro i 5 servizi diretti diche ha compiuto 2 doppi falli contro il suo sfidante semifinalista. Percentuali altalenanti del piemontese: 81% di punti con la prima e 48% con la seconda contro il 68% della prima dell’australiano e il 39% della seconda. 4 servizi persi e nessuna palla break salvata dall’aussie contro l’unica palla break concessa e persa da. A fine match sono 80 i punti dell’italiano contro i 57 del classe ’98. 17.08 Lorenzo ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportSummer #Tennis #Eastbourne #ATP Epilogo della #semifinale tra #Sonego, che ha vinto il #primoset 6-1, e… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Eastbourne 2021 - Lorenzo Sonego si gioca l’accesso in finale! L’azzurro vuole il secondo atto c… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Sonego - #Purcell, prima semifinale #AtpEastbourne 2021 - SmorfiaDigitale : Combined Eastbourne: LIVE i risultati con il dettaglio delle Semifinali. In camp... - zazoomblog : LIVE Sonego-Purcell ATP Eastbourne in DIRETTA: piove in Inghilterra! Non si gioca prima delle 15 - #Sonego-Purcell… -