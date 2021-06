Le Pignolette a Reazione a Catena | quanto hanno vinto finora

(Di venerdì 25 giugno 2021) Tutto quello che c’è da sapere su , la preferita dal pubblico e le critiche. (screenshot video)Il quiz show dell’estate di Raiuno,, condotto da Marco Liorni, vede ormai in gioco da otto puntate tre giovani donne che vengono da Foligno, in provincia di Perugia. Sono Serena, Lucia e Ilaria, le protagoniste del quiz show, le qualiscelto questo nome non proprio simpaticissimo, perché secondo loro stesse sono maniache della perfezione e della precisione. Ti potrebbe interessare anche ->, gaffe dei Trilocali e lepassano ...

Advertising

gfvip5____ : ma esattamente,fan di reazione a catena,perché non sopportate le pignolette?A mio parere sono sempre molto solari #reazioneacatena - zazoomblog : Reazione a Catena 24 giugno 2021: le Pignolette vincono - #Reazione #Catena #giugno #2021: - zazoomblog : Reazione a Catena 23 giugno 2021: le Pignolette vincono - #Reazione #Catena #giugno #2021: - zazoomblog : Reazione a Catena 22 giugno 2021: le Pignolette - #Reazione #Catena #giugno #2021: -

Ultime Notizie dalla rete : Pignolette Reazione

Un altro caso curioso aa Catena , il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1. La puntata è quella di ieri sera, mercoledì 23 giugno. A sfidarsi stasera, le campionessecon gli sfidanti i Promessi ...I promessi sposi sono in vantaggio sulleper 7 a 6, praticamente hanno la vittoria in tasca. Ma a quel punto, i concorrenti prendono una decisione inaspettata: ' Giochiamo il raddoppio '. ...Torna con un nuova puntata Reazione a Catena, l'amato programma condotto da Marco Liorni: concorrente 'interrogata', la risposta sorprende ...Il concorrente sconcertante su Rai 1, Marco Liorni costretto a intervenire. E non solo: i Promessi Sposi, 'sotto-choc' per l'erroraccio, hanno poi sbagliato anche tutte le altre risposte I promessi sp ...