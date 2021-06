In Sardegna la prima sughereta certificata (di R. Bressa) (Di venerdì 25 giugno 2021) (di Rudi Bressa) Solo passeggiando all’interno di una sughereta ci si rende conto di quanto sia un ecosistema unico nel mondo. La quercia da sughero (Quercus suber L.), spesso secolare, fornisce riparo a centinaia di specie, animali e vegetali. Un ecosistema in equilibrio che permette all’uomo di ricavare uno dei materiali più versatili e a basso impatto ambientale che si trovano in natura, il sughero. Basti pensare che per avere un singolo tappo di sughero è necessario aspettare quasi mezzo secolo: un’attesa che si traduce in una gestione attiva della sughereta, dove l’uomo lavora in sintonia con il bosco. Un habitat unico al mondo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 giugno 2021) (di Rudi) Solo passeggiando all’interno di unaci si rende conto di quanto sia un ecosistema unico nel mondo. La quercia da sughero (Quercus suber L.), spesso secolare, fornisce riparo a centinaia di specie, animali e vegetali. Un ecosistema in equilibrio che permette all’uomo di ricavare uno dei materiali più versatili e a basso impatto ambientale che si trovano in natura, il sughero. Basti pensare che per avere un singolo tappo di sughero è necessario aspettare quasi mezzo secolo: un’attesa che si traduce in una gestione attiva della, dove l’uomo lavora in sintonia con il bosco. Un habitat unico al mondo ...

carmelitadurso : In questo angolo di Paradiso ho trascorso la prima vacanza da mamma col mio primo bambino nel 1986… È uno dei miei… - TrackerVaccini : @TrackerVaccini Sardegna Prima dose ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 53.72% Seconda dose ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 24.67% - MaxCarbonaro : RT @AnsaSardegna: Apre a Cagliari la prima biblioteca italiana in un aeroporto. Milleseicento volumi a disposizione dei passeggeri #ANSA ht… - HuffPostItalia : In Sardegna la prima sughereta certificata (di R. Bressa) - LAnsiosame : Idea meravigliosa ?? -