In Islanda fine di tutte le restrizioni: è il primo paese in Europa a tornare alla normalità (Di venerdì 25 giugno 2021) L’Islanda è il primo paese del continente europeo a tornare alla piena normalità. A partire da domani cadono tutte le restrizioni anti Covid. Dopo 15 mesi non si dovrà più indossare la mascherina, mantenere le distanze sociali o limitare il numero di persone riunite. Lo ha annunciato in conferenza stampa la ministra della Salute, Svandis Svavarsdotti secondo quanto riferisce l’Iceland monitor. Islanda, le norme per chi arriva dall’estero Per quanto riguarda gli arrivi dall’estero sull’isola, a partire dal primo luglio chi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 giugno 2021) L’è ildel continente europeo apiena. A partire da domani cadonoleanti Covid. Dopo 15 mesi non si dovrà più indossare la mascherina, mantenere le distanze sociali o limitare il numero di persone riunite. Lo ha annunciato in conferenza stampa la ministra della Salute, Svandis Svavarsdotti secondo quanto riferisce l’Iceland monitor., le norme per chi arriva dall’estero Per quanto riguarda gli arrivi dall’estero sull’isola, a partire dalluglio chi ...

Advertising

SecolodItalia1 : In Islanda fine di tutte le restrizioni: è il primo paese in Europa a tornare alla normalità - tommaso2612 : @ZZiliani Tu devi avere dei problemi mentali di un certo livello. Se esce un articolo sull'eruzione del vulcano in… - tuskatore : @duiveldue @MenniDead Sono tutte lì come livello, alla fine nelle qualificazioni qualcuna resta sempre fuori, cinqu… -