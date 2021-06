In discoteca via libera con il green pass: ecco il parere del Cts consegnato al governo (Di venerdì 25 giugno 2021) Gli esperti hanno consegnato al governo il documento che consente di ballare ma solo nei locali all’aperto e con capienza ridotta. Ora la decisione spetta al governo Leggi su corriere (Di venerdì 25 giugno 2021) Gli esperti hannoalil documento che consente di ballare ma solo nei locali all’aperto e con capienza ridotta. Ora la decisione spetta al

Advertising

Italia_Notizie : In discoteca via libera con il green pass: ecco il parere del Cts consegnato al governo - UffailnickA : @repubblica Io boh Ordinanza 'via le mascherine' mentre in Paesi più vaccinati di noi tornano Allarme variante Delt… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Via libera del #Cts all'apertura delle #discoteche in zona bianca. Non è stata indicata data per riapertura: dovrà essere l'… - robertopontillo : RT @rtl1025: ?? Via libera del #Cts all'apertura delle #discoteche in zona bianca. Non è stata indicata data per riapertura: dovrà essere l'… - BlackJack_1984 : RT @rtl1025: ?? Via libera del #Cts all'apertura delle #discoteche in zona bianca. Non è stata indicata data per riapertura: dovrà essere l'… -