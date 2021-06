Highlights Luglio e Agosto Boomerang

(Di venerdì 25 giugno 2021) MICO E I FUFUNGHI – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV ASSOLUTA Dal 5, dal lunedì al venerdì, alle 18.05 Approdano in Prima TV assoluta su(canale 609 di Sky) i nuovi episodi di MICO E I FUFUNGHI. L’appuntamento è a partire dal 5, dal lunedì al venerdì, alle 18.05. La serie segue le avventure di Mico e dei suoi migliori amici, Lilit e Chep, alla quotidiana ricerca di nuove scoperte.Sempre a contatto con la natura, i tre piccoli funghi saranno impegnati ad esplorare il mondo che li circonda, senza scordare il divertimento! Attraverso le loro avventure i simpatici protagonisti dello show mettono alla prova i loro ...

Su Boomerang arrivano i nuovi episodi in Prima tv assoluta di MICO E I FUFUNGHI, dal 5 luglio, e dell'amatissima serie GRIZZY E I LEMMINGS ...