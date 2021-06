Gb, nuovi guai per Hancock: “Relazione con l’assistente” (Di venerdì 25 giugno 2021) Nuova tegola in testa per il ministro della Salute britannico Matt Hancock. Dopo le accuse di incompetenza nella gestione della pandemia che gli sono state lanciate da Dominic Cummings, l’ex consigliere e braccio destro del premier Boris Johnson, e dopo l’impennata di nuovi contagi dovuta alla diffusione della variante indiana, ora Hancock deve difendersi dall’accusa di avere una Relazione sentimentale con la sua assistente, Gina Coladangelo. Il Sun ha pubblicato delle immagini nelle quali il 42enne ministro della Salute, compare in un “abbraccio infuocato” mentre bacia la 43enne Coladangelo, da lui assunta al ministero ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 giugno 2021) Nuova tegola in testa per il ministro della Salute britannico Matt. Dopo le accuse di incompetenza nella gestione della pandemia che gli sono state lanciate da Dominic Cummings, l’ex consigliere e braccio destro del premier Boris Johnson, e dopo l’impennata dicontagi dovuta alla diffusione della variante indiana, oradeve difendersi dall’accusa di avere unasentimentale con la sua assistente, Gina Coladangelo. Il Sun ha pubblicato delle immagini nelle quali il 42enne ministro della Salute, compare in un “abbraccio infuocato” mentre bacia la 43enne Coladangelo, da lui assunta al ministero ...

