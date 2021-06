Covid sempre ai minimi: 56 morti, meno ricoveri ma si teme la variante delta (Di venerdì 25 giugno 2021) Dati sempre bassi ma con l'incognita della variante delta: Nelle ultime 24 ore l'Italia registra 753 nuovi casi di Covid, a fronte di 192.541 tamponi (giovedì erano stati 927 con 188.191 test). Lo ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 giugno 2021) Datibassi ma con l'incognita della: Nelle ultime 24 ore l'Italia registra 753 nuovi casi di, a fronte di 192.541 tamponi (giovedì erano stati 927 con 188.191 test). Lo ...

Advertising

DSantanche : Quando c’è di mezzo la Cina di misteri ce ne sono sempre. Coi regimi totalitari è così. Questo “mistero” però ha pi… - carlaruocco1 : ???????????????? ?????? #??????????????????????: '???????????????? ??????????????'! Quelli che hanno sottovalutato il virus lo scorso anno, in vista del… - repubblica : ?? Covid, dopo meta' luglio mascherine non piu' obbligatorie all'aperto. Ma bisognera' averle sempre in tasca - marcuspascal1 : @Il_Vitruviano Aspettiamo settembre e poi vedremo se non spedisce all'ospedale la variante delta,il protocollo per… - albertoghu1 : @mediaset_tg4 Giuseppe Brindisi, sii serio ! I morti per COVID , ogni giorno, per te , sono sempre troppi ! Perché… -