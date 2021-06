"Corna? Questa volta ha esagerato". Smentita la versione di Mara Venier: cos'è successo davvero in viaggio di nozze (Di venerdì 25 giugno 2021) Jerry Calà compirà 70 anni lunedì 28 giugno: per l'occasione ha rilasciato una lunga intervista a Il Giorno, dove ha parlato soprattutto della sua lunga carriera di successo, dagli inizi fino ai giorni nostri. Ma tra una cosa e l'altra ha anche risposto a una domanda sul presunto tradimento ai danni di Mara Venier: “Se è vero che l'ho tradita in viaggio di nozze? Leggenda. Mara esagera apposta. Marachelle ne ho fatte, ma non quella volta”. Adesso Calà è felice e sereno con sua moglie: “Bettina è un'imprenditrice, lontana dal mondo dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Jerry Calà compirà 70 anni lunedì 28 giugno: per l'occasione ha rilasciato una lunga intervista a Il Giorno, dove ha parlato soprattutto della sua lunga carriera di, dagli inizi fino ai giorni nostri. Ma tra una cosa e l'altra ha anche risposto a una domanda sul presunto tradimento ai danni di: “Se è vero che l'ho tradita indi? Leggenda.esagera apposta.chelle ne ho fatte, ma non quella”. Adesso Calà è felice e sereno con sua moglie: “Bettina è un'imprenditrice, lontana dal mondo dello ...

