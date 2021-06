Beautiful, anticipazioni 26 giugno: Quinn avverte Ridge e lui convince Shauna a non partire (Di venerdì 25 giugno 2021) Beautiful, anticipazioni 26 giugno: domani la longeva soap statunitense regalerà alle sue telespettatrici italiane un’altra emozionante puntata! Assisteranno alla completa vittoria di Quinn su Brooke! Shauna non è ancora partita per Las Vegas: è ancora con Flo a parlarle di ciò che non ha voluto fare a Ridge Shauna si trova ancora nella sua casa di Los Angeles e ancora una volta spiega a Flo di non aver mostrato a Ridge il video del bacio che si sono scambiati Brooke e Bill, per non farlo soffrire. Lei stessa l’aveva filmato con questa intenzione, ma poi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 25 giugno 2021)26: domani la longeva soap statunitense regalerà alle sue telespettatrici italiane un’altra emozionante puntata! Assisteranno alla completa vittoria disu Brooke!non è ancora partita per Las Vegas: è ancora con Flo a parlarle di ciò che non ha voluto fare asi trova ancora nella sua casa di Los Angeles e ancora una volta spiega a Flo di non aver mostrato ail video del bacio che si sono scambiati Brooke e Bill, per non farlo soffrire. Lei stessa l’aveva filmato con questa intenzione, ma poi ...

