Arrestato un uomo per Rapina e porto di coltello (Di venerdì 25 giugno 2021) I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Martina Franca, hanno tratto in arresto un 29enne del posto, censito in banca dati, nullafacente, responsabile del reato di Rapina e porto di coltello, in ottemperanza all'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa in data odierna dal Tribunale di Taranto. L'attività nasce a seguito della denuncia per Rapina presentata dalla titolare della Farmacia "Virtù" di Martina Franca, presso la locale Stazione dell'Arma, nel corso della quale la donna dettagliatamente riferiva le circostanze dei fatti avvenuti verso le 19.00 del 10.03.2021, durante le fasi della ...

