Ultime Notizie Roma del 24-05-2021 ore 10:10 (Di lunedì 24 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Piemonte della funivia Stresa Mottarone cade la cabina 14 morti grave un bambino il cordoglio di italiano Europea Mattarella richiama rispetto delle norme di sicurezza la procura Indaga per omicidio colposo plurimo Stresa oggi lutto cittadino Italia tutto il giorno d’oggi punta alla normalità poi mi parti geologici faunistici parchi avventura musei e luoghi della cultura palestre ma il distrattamente mascherine restano anche in zona Bianca parte licenziamenti scuotono la maggioranza nei licenziamenti Confindustria attacca Orlando che replica scelta unanime del governo nel decreto semplificazioni già provato ancora non hai pubblicato forse mercoledì la cabina di regia per mediare tra i partiti di bianche sulla riforma del codice degli appalti matrella la mafia esiste ancora lo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 24 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Piemonte della funivia Stresa Mottarone cade la cabina 14 morti grave un bambino il cordoglio di italiano Europea Mattarella richiama rispetto delle norme di sicurezza la procura Indaga per omicidio colposo plurimo Stresa oggi lutto cittadino Italia tutto il giorno d’oggi punta alla normalità poi mi parti geologici faunistici parchi avventura musei e luoghi della cultura palestre ma il distrattamente mascherine restano anche in zona Bianca parte licenziamenti scuotono la maggioranza nei licenziamenti Confindustria attacca Orlando che replica scelta unanime del governo nel decreto semplificazioni già provato ancora non hai pubblicato forse mercoledì la cabina di regia per mediare tra i partiti di bianche sulla riforma del codice degli appalti matrella la mafia esiste ancora lo ...

Advertising

capuanogio : Detto che l'impegno del #Verona a Napoli, come quello del #Crotone col Benevento, del #Cagliari a San Siro e tanti… - Agenzia_Ansa : I 72 morti per Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono il m… - RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE - Nessun decesso in Calabria per COVID-19 nelle ultime 24 ore, e vi garantisco che anche da noi (San… - qnazionale : Funivia Mottarone, le ultime notizie sull'incidente - junews24com : Allegri Juve: sorpasso del tecnico toscano. C'è già stato il contatto - -