KESSIE | UN COMANDANTE VERO

(Di lunedì 24 maggio 2021) Il Milan vola in Champions League nel segno di Franck. Un ragazzo rinato sotto la cura Pioli, determinante ieri nel successo finale contro l’Atalanta grazie a due calci di rigori e alla solita grande prestazione di sostanza. Un giocatore che si è rivelato fondamentale nello scacchiere tattico rossonero, la prestazione di ieri è solo l’ultima di altre grandi partite disputate da Franck. Conclude la stagione 20-21 nel modo migliore possibile: con la qualificazione alla massima competizione europea, la prima nella sua carriera.nasce ad Ouragahio, in Costa d’Avorio, 19 dicembre 1996, muove i primi passi con lo Stella Club. Il destino vuole che è proprio l’Atalanta, squadra che ieri ha battuto, a portarlo in Italia dandogli l’opportunità di crescere e maturare nel migliore dei modi. Le sue qualità fisiche sono un plus: in mezzo al campo ...

