Delazione digitale | ultima frontiera | una app telefonica scova i “criminali”

(Di lunedì 24 maggio 2021) Il 17 maggio scorso, a Palisades, nei dintorni di Los Angeles, è divampato un violento incendio che ha mandato in fumo più di 1300 acri di vegetazione, 1000 persone sono state costrette ad evacuare le loro abitazioni mentre la “città degli Angeli” veniva avvolta da fumo e cenere. La polizia annunciò di aver preso in custodia un sospetto piromane, un circostanza confermata anche dallo stesso sindaco della megalopoli Eric Garcetti durante una conferenza stampa. Ciò che invece non ha avuto risalto immediato sulle cronache è che il possibile piromane era stato individuato grazie ad un’ applicazione scaricabile sugli smartphone dei cittadini. Si tratta di Citizen, un app che fornisce agli utenti informazioni sullatà locale tramite scanner della polizia e altre fonti. Il problema è che il sospettato è stato poi scagionato perché risultato estraneo ai fatti ...