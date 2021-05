Curriculum dello studente | secondo i ragazzi è discriminatorio

(Di lunedì 24 maggio 2021) A meno di un mese dal via alla Maturità 2021, è polemica sul. Il documento, introdotto da questo anno, dovrebbe presentare il maturando alla commissione mail 66% degli studenti è. L’inchiesta di Skuola.net ha evidenziato che, praticamente a ridosso dell’inizio degli esami di maturità, 1su 3 non sa di cosa si tratti e 1 su 7 non ne conosce l’esistenza. Inoltre,2 studenti su 3 è uno strumento che non mette tutti i candidati sullo stesso piano. Cosa è ilIlè un documento diviso in 3 parti: Istruzione e Formazione, Certificazioni, Attività ...

Novità per l'esame di maturità, gli studenti dovranno presentare come lo scorso anno un elaborato e discuterlo in un colloquio con la commissione, obbligatorio l'uso della mascherina ...Il Curriculum dovrebbe servire agli studenti per presentarsi e alle commissioni per conoscere meglio il maturando. Ai ragazzi non piace, ma c'è chi ricorda che le discriminazioni cominciano prima dell ...