Criptovalute di nuovo in recupero dopo il tracollo domenicale (Di lunedì 24 maggio 2021) (Teleborsa) – Inizio di ottava in moderato recupero per il Bitcoin e le altre Criptovalute, dopo una settimana di passione, che ha visto le monete virtuali cadere precipitosamente, portandosi a circa la metà del record raggiunto alla prima decade di maggio, in prossimità dei 60mila dollari, massimo assoluto per Bitcoin. Stamattina, le quotazioni di Bitcoin galleggiano a 36.742 dollari, in rialzo del 3,11%, dopo aver toccato un minimo di 34mila nel corso del weekend. Stesso movimento per le sue sorelle: Ethereum sale del 7,94% a 2.293 dollari e Binance Coin del 9,5% a 295 dollari mentre Doge Coin mostra un incremento più contenuto del 3,9% a 0,3341 dollari. Saranno i timori per l’inflazione, venuti scemando dopo le dichiarazioni di alcuni esponenti della Fed e della BCE, sarà il bando posto dalla Cina o ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 24 maggio 2021) (Teleborsa) – Inizio di ottava in moderatoper il Bitcoin e le altreuna settimana di passione, che ha visto le monete virtuali cadere precipitosamente, portandosi a circa la metà del record raggiunto alla prima decade di maggio, in prossimità dei 60mila dollari, massimo assoluto per Bitcoin. Stamattina, le quotazioni di Bitcoin galleggiano a 36.742 dollari, in rialzo del 3,11%,aver toccato un minimo di 34mila nel corso del weekend. Stesso movimento per le sue sorelle: Ethereum sale del 7,94% a 2.293 dollari e Binance Coin del 9,5% a 295 dollari mentre Doge Coin mostra un incremento più contenuto del 3,9% a 0,3341 dollari. Saranno i timori per l’inflazione, venuti scemandole dichiarazioni di alcuni esponenti della Fed e della BCE, sarà il bando posto dalla Cina o ...

