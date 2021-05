‘Ciao Maschio’ chiude col botto, De Girolamo: “Ci vediamo presto” (Di lunedì 24 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutochiude con un boom di ascolti la prima stagione di Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo, con il 12,8% e una media di 674.000 spettatori. La quattordicesima puntata in onda ieri sera in seconda serata su Rai1, ha visto la presenza di Alessandro Zan, Marcello Masi e Federico Quaranta che hanno dibattuto su pregiudizi e diversità. ‘’Ieri sera si è conclusa la prima stagione di ‘Ciao Maschio’ e voi eravate tantissimi. Record stagionale con il 12,8% di share – ha commentato la De Girolamo sui suoi profili social – ‘’un nuovo esperimento televisivo, nel quale ho sempre creduto, partito con otto puntate, diventate poi quattordici per volere della rete e con nostro gradissimo piacere. Ho letto sempre tutto, ascoltato tutti, cercando però di non perdere mai la mia ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutocon un boom di ascolti la prima stagione di Ciao Maschio, il programma di Nunzia De, con il 12,8% e una media di 674.000 spettatori. La quattordicesima puntata in onda ieri sera in seconda serata su Rai1, ha visto la presenza di Alessandro Zan, Marcello Masi e Federico Quaranta che hanno dibattuto su pregiudizi e diversità. ‘’Ieri sera si è conclusa la prima stagione die voi eravate tantissimi. Record stagionale con il 12,8% di share – ha commentato la Desui suoi profili social – ‘’un nuovo esperimento televisivo, nel quale ho sempre creduto, partito con otto puntate, diventate poi quattordici per volere della rete e con nostro gradissimo piacere. Ho letto sempre tutto, ascoltato tutti, cercando però di non perdere mai la mia ...

