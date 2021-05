Calciomercato Napoli | addio Koulibaly? Due nomi per sostituirlo

(Di lunedì 24 maggio 2021) Con l’ormai certificatodi Gattuso dalla panchina azzurra, ildelpotrebbe passare dalla partenza di un altro elemento importante della sua rosa. L’diè più di un’ipotesi e le strade tra il senegalese e De Laurentiis potrebbero davvero separarsi. Chi per? Da diverse stagioni l’didasembra essere sempre vicino, con le sessioni di mercato estive che vedono il difensore accostato a diversi top club europei. Il finale vedeva però il difensore senegalese continuare a indossare la maglia azzurra. Quest’estate le cose potrebbero cambiare, con diversi addii in vista (in partenza anche Hysaj e Maksimovic) e una rivoluzione nel reparto arretrato. A detta de La ...

Mancata, fallita: ecco, credo che la parola giusta per il suosia fallimento. E ... Ovvio, mi piacerebbe Sarri - ma il Sarri del- mi incuriosisce Sergio Conceicao, a cui cantavo ...Finito il campionato, adesso si inizierà a progettare il futuro in casa bianconera. E riguardo ildella Juventus si attende la decisione più importante. Parliamo ovviamente di quella legata alla scelta di chi sarà a guidare la squadra nella prossima stagione. Le quotazioni di Pirlo ...Terminato il campionato è già tempo di immergersi nel calciomercato. La sessione estiva inizierà ufficialmente il prossimo 1° di luglio per concludersi il 31 agosto. In ...La furia di Ivan Juric va in onda in diretta Tv a Sky dopo il pareggio dell’Hellas che ha eliminato il Napoli dalla corsa Champions ...