Un Napoli mediocre regala la Champions alla Juventus. La squadra di Gattuso mai in partita. Manca un rigore su Mertens

Napoli-Verona 1-1. La squadra di Gattuso perde il treno Champions pareggiando al Maradona contro gli scaligeri. Mediocre il Napoli per tutti i 90 minuti, gli azzurri sembrano la brutta copia della squadra che eravamo abituati a vedere in queste ultime giornate. Gli azzurri hanno subito lo schieramento tattico del Verona. Gli scaligeri sono arrivati a Napoli con l'intenzione di fermare gli azzurri e ci sono riusciti. Non sono bastati gli incitamenti dei tifosi assiepati fuori allo stadio Diego Armando Maradona. Questa squadra ha regalato loro una doppia delusione: la Mancata qualificazione e la Champions regalata ad una mediocre Juventus. Manca un rigore su Mertens.

