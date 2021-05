Umberto Bindi, per il 19° anniversario della scomparsa esce il video ufficiale di “Non è nell’anima (chéri chéri)” (Di domenica 23 maggio 2021) ROMA – Ala Bianca pubblica “Non è nell’anima (chéri chéri)”, brano sconosciuto e solo recentemente riscoperto in una rara versione demo originale del 1991. La pubblicazione in questo mese di maggio 2021 intende celebrare la sua nascita e la scomparsa, onorando la memoria di un grande autore ed artista, fra i grandi della scuola genovese, ingiustamente dimenticato durante i suoi ultimi anni. “Non è nell’anima (chéri chéri)” è un brano solo all’apparenza semplice. Come ci si può aspettare da chi, come Bindi, ha incredibile dimestichezza con le note, si è cullati da armonie tutt’altro che scontate; passaggi originali che, anche quando arditi, non mancano di morbidezza e ... Leggi su lopinionista (Di domenica 23 maggio 2021) ROMA – Ala Bianca pubblica “Non è)”, brano sconosciuto e solo recentemente riscoperto in una rara versione demo originale del 1991. La pubblicazione in questo mese di maggio 2021 intende celebrare la sua nascita e la, onorando la memoria di un grande autore ed artista, fra i grandiscuola genovese, ingiustamente dimenticato durante i suoi ultimi anni. “Non è)” è un brano solo all’apparenza semplice. Come ci si può aspettare da chi, come, ha incredibile dimestichezza con le note, si è cullati da armonie tutt’altro che scontate; passaggi originali che, anche quando arditi, non mancano di morbidezza e ...

Ultime Notizie dalla rete : Umberto Bindi Genova, nasce la Casa dei Cantautori: omaggio ai grandi della musica ... contaminando poi il corso della canzone d'autore italiana." Genova è anche la patria di importanti e influenti cantautori italiani, come Luigi Tenco , Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Giorgio Calabrese ...

Nasce a Genova la 'Casa dei Cantautori', polo culturale dedicato alla musica Umberto Bindi e Bruno Lauzi a Boccadasse si vedevano spesso, poi vi furono Luigi Tenco e Gino Paoli , mentre al 'Garden' del Lido, tra San Giuliano e Boccadasse, si incontrarono per la prima volta ...

Mussaie, le caricature di Davide Sacco: l'omaggio a Umberto Bindi Primocanale Domenica 23 maggio Moriva 19 anni fa Umberto Bindi, uno dei cantautori più raffinati della musica italiana. Nato a Bogliasco, a due passi da Genova, il 12 maggio 1932, Bindi a pieno diritto appartiene alla scuola dei ca ...

Nasce a Genova la “Casa dei Cantautori”, polo culturale dedicato alla musica Presentato il progetto museale. Percorso in parte multimediale e in parte legato alla presenza di oggetti preziosissimi ...

