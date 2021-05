Triste finale per la Lazio: il Sassuolo vince 2-0 (Di domenica 23 maggio 2021) Triste finale per la Lazio che termina questa stagione di Serie A portando a casa una sconfitta. Il Sassuolo riesce a vincere contro i biancocelesti al Mapei Stadium per 2-0. Mister De Zerbi è invece contento di aver ottenuto la vittoria in questa 38esima ed ultima giornata di campionato, prima di sedersi sulla panchina dello Shakhtar Donetsk. De Zerbi e Inzaghi: il pre partita di Sassuolo – Lazio Triste finale per la Lazio: com’è andata contro il Sassuolo? Sicuramente per i neroverdi è stata una serata felice. Al Mapei Stadium sono infatti riusciti a battere una Lazio orfana di Immobile, Luis Alberto e Milinkovic. Mister Inzaghi ha dovuto ri-arrangiare una formazione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 23 maggio 2021)per lache termina questa stagione di Serie A portando a casa una sconfitta. Ilriesce are contro i biancocelesti al Mapei Stadium per 2-0. Mister De Zerbi è invece contento di aver ottenuto la vittoria in questa 38esima ed ultima giornata di campionato, prima di sedersi sulla panchina dello Shakhtar Donetsk. De Zerbi e Inzaghi: il pre partita diper la: com’è andata contro il? Sicuramente per i neroverdi è stata una serata felice. Al Mapei Stadium sono infatti riusciti a battere unaorfana di Immobile, Luis Alberto e Milinkovic. Mister Inzaghi ha dovuto ri-arrangiare una formazione ...

